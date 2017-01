Arnold Kruiswijk: 'Altijd weer leuk om terug te komen in de Euroborg'

Kruiswijk speelde tussen 2002 en 2008 voor FC Groningen (Foto: JKBeeld (archief RTV Noord))

Voor Arnold Kruiswijk is de wedstrijd FC Groningen - Vitesse wel een speciale. De verdediger van Vitesse heeft een lang verleden bij de FC en speelde al 300 wedstrijden in het betaalde voetbal.

'Het is altijd weer leuk om terug te komen in de Euroborg', zegt hij.



FC Groningen blijft in beeld

Kruiswijk vertrok in 2008 bij de Trots van het Noorden, volgt de club ook nog, maar heeft weinig contacten meer bij de club. 'In de voetballerij gaat zoiets toch anders, dan verwatert dat contact. Maar ik volg FC Groningen zeker, ook omdat het een concurrent van ons is.'



De geboren Damster speelt alweer een aantal seizoenen bij Vitesse, en heeft het ook goed naar zijn zin. 'Ik heb de laatste tijd wel behoorlijk wat wedstrijden gevoetbald, wel aan de linkerkant, maar dat bevalt ook prima.'



'Nog niet mee bezig'

Wel loopt het contract af bij Vitesse, waardoor Kruiswijk komende zomer transfervrij is. Of FC Groningen dan een optie is, is dan nog maar de vraag. 'Dat kan nog alle kanten op, daar zijn we nou nog niet zo druk mee bezig. Voor mij is het belangrijk dat ik de komende tijd laat zien wat ik kan.'



'Open wedstrijd'

Die kunsten wil hij eerst zaterdag vertonen tegen zijn oude club FC Groningen. Kruiswijk denkt dat het een leuk schouwspel kan worden. 'Het wordt een redelijk open wedstrijd. Bij ons speelde FC Groningen redelijk behoudend, maar in de Euroborg spelen ze iets aanvallender. Dat willen wij ook, en ik hoop dan ook dat het een mooie wedstrijd wordt.'



Volgens de verdediger maakt de FC weinig kans. 'We gaan erheen om te winnen. Een voorspelling? Nou, 0-2 voor ons.'

Door: RTV Noord