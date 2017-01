Thijs Pot bereikt opnieuw volgende ronde bij The Voice

(Foto: Thijs Pot (Facebook))

Thijs Pot uit Stadskanaal heeft opnieuw de volgende ronde van The Voice of Holland bereikt. De Knoalster zong vrijdagavond in de finaleronde het nummer Dancing on my Own van Calum Scott.

