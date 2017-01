Freek de Jonge sluit actieweek groots af

Freek de Jonge heeft vrijdag zijn actieweek 'Laat Groningen Niet Zakken' afgesloten met een wervelende show. De grote zaal van de Oosterpoort was bomvol. Het publiek was na afloop lovend over de voorstelling.

De cabartier sprak met zowel gedupeerden als bestuurders. Zo betrad onder meer Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders het podium. Hij werd op nogal wat boegroep getrakteerd.Jan Mulder riep opnieuw de republiek Hoogeland uit. En Bert Visscher had als boodschap: 'Kop d'r veur'. Ook Annemarie Heite en John Lanting van Schokkend Groningen kwamen uitgebreid aan het woord. Verder trad een keur aan Groninger artiesten op.Zij zorgden samen met Freek de Jonge voor een indrukkwekkend slotakkooord: het actielied, afgeleid van Ede Staal's klassieker 't Het nog nooit zo donker west'.Vlak daarvoor had de cabaretier zijn definitieve 9-puntenplan geopenbaard. Dat ziet er als volgt uit:1. De woningen en gebouwen moeten aardbevingsbestendig worden gemaakt, met respect voor de wensen van de bewoner of eigenaar.2. De gaswinning moet zo snel mogelijk worden stopgezet.3. De gedupeerde wordt ruimhartig gecompenseerd wanneer er sprake is van aardbevingsschade, als gevolg van de gaswinning.4. Het Rijk moet een splitsing maken tussen de Staat en het Gas. De NAM wordt gedefinieerd als vervuiler.5. Alle Groninger organisaties die bij de gaswinning betrokken zijn, gaan regelmatig gezamenlijk in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken6. Er moet een voortvarende aanpak van herstel komen, de frustratie moet verdwijnen7. Er komt een Deltaplan voor de provincie Groningen, vergelijkbaar met het Deltaplan voor Zeeland na de watersnoodramp in 1953.8. In tien jaar worden alle woningen en gebouwen energieneutraal gemaakt.9. Daaraan gekoppeld wordt in dat tijdsbestek ook een overgang gecreeërd naar de bio-economie.De Jonge heeft zijn 9-puntenplan nu gekoppeld aan een petitie. Die kan ondertekend worden. De Jonge is van plan naar de politiek in Den Haag te stappen om de verzamelde handtekeningen te overhandigen.