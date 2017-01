Column: De onstuitbare opmars van de rode je-weet-welkater

Homerus schonk ons zijn Odysseus, Shakespeare kwam met Hamlet op de proppen en Dostojevski met Raskolnikoff. En Jan Kruis laat ons de rode je-weet-welkater na. Een kat met complexen, zeker, maar geen gecompliceerd karakter. Hij is de eenvoud zelve.

Sinds de naamloze rode kater zijn intrede deed in het gezinsepos ‘Jan, Jans en de Kinderen’ heeft dit model kat een enorme herwaardering ondergaan. Vroeger schopten we deze rode theemuts achteloos rond als hij onze luie stoel bezet hield en vonden we de rode castraat (waarom doekjes erom winden) een domme sukkel zonder diepgang. Maar tegenwoordig beschouwen we zijn sulligheid als een Zen-achtige wijsheid en hebben we oog voor het peilloze leed dat hij in stilte verwerkt nu alle vleselijke lust hem is ontgaan. Rode je-weet-welkaters zijn daardoor, zo gek als het klinkt, met een onstuitbare opmars bezig. De genen kruipen blijkbaar waar ze niet gaan kunnen, want voor katers zonder geslachtsdrift planten ze zich verdacht vaak voort. Je ziet ze overal.



De rode je-weet-welkater is een typische lijntrekkerskat. Hij zit alleen maar wat voor zich uit te mijmeren en zijn bijdrage aan de economie nadert tot nul, op zijn consumptie na dan. Het is daarom ook geen toeval dat het rolmodel aller je-weet-welkaters de schepping is van een lijntrekker. Normaal gebruik je hier ‘aan het brein ontsproten’, maar de rode je-weet-welkater is niet zozeer ontsproten als wel op het papier gefloept onder de krankzinnige druk van een deadline. Dat was toch al een wekelijkse beproeving voor striptekenaar Jan Kruis. En toen hij een keer echt geen tijd meer had voor een ‘plotje’, laat staan voor acht complexe plaatjes, ontstond die schijnbaar simpel te tekenen kat die zijn overwegingen met ons deelt.



Een lui dier, geboren uit luiheid. Het is opmerkelijk dat de rode je-weet-welkater zo in onze van calvinistisch arbeidsethos doordrenkte harten is gesloten. We kunnen luiheid klaarblijkelijk wel dulden, als die maar door een aardig wezen tentoongespreid wordt. In stilte zijn we zelfs jaloers op de levensgenieter die ons gezwoeg en gedraaf met belangstelling volgt, maar zelf genoegen neemt met een slaapje op zijn tijd. Omdat we diep in ons hart wel weten dat hij eigenlijk gelijk heeft, belonen we hem met een aai en een bak whiskas. Luiheid is een superieure vorm van intelligentie.



Jan Kruis zelf was ook een levensgenieter, maar hij werkte tot zijn dood, afgelopen donderdag, elke dag in zijn atelier. Hij mag dan beroemd zijn geworden met ‘Jan, Jans en de Kinderen,’ hij heeft zo’n grote hoeveelheid werk nagelaten, dat men gerust van oeuvre mag spreken. Onder meer reclametekeningen, een reeks portretten en als laatste grote project een complete geïllustreerde Woutertje Pieterse, het meesterwerk van Multatuli. Prachtige tekeningen met veel oog voor zorgvuldig uitgeplozen historische details. Jaren is hij ermee bezig geweest. En toch zal Jan Kruis na zijn dood vooral geassocieerd worden met die eenvoudige rode kater.



Waar de grote schrijvers veel woorden nodig hebben om hun complexe karakters te beschrijven, daar kon Jan Kruis het af met een paar lijntjes. Eenvoud heeft zijn eigen schoonheid. Tekenen is de kunst van het weglaten. Dat gold, jammer voor de rode kater, ook voor ‘je-weet-wel.’ Maar daardoor is hij wel voor het leven getekend.



