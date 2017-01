Ontvoerde Ewold Horn gezien door informanten van leger

Gijzelaar Ewold Horn uit Termunten die in 2012 is ontvoerd in de Filippijnen, is onlangs gezien door informanten van het Filippijnse leger. Hij oogde gezond. Dat zegt majoor Filemon Tan, woordvoerder van de regionale legereenheid die al jaren naar de Nederlander zoekt.

Dat meldt het Algemeen Dagblad 'Volgens onze inlichtingendiensten was hij in december zeker nog in leven,' zegt majoor Tan. 'Dit komt van onze lokale bronnen met wie we in het gebied werken. Voor zover we weten, was Horn niet ziek.'Horn is in 2012 ontvoerd door de rebellengroep Abu Sayyaf, toen hij vogels aan het kijken was op de Filipijnen. Sindsdien is er weinig meer van hem vernomen. Een van zijn medegevangenen ontsnapte in 2014. Horn zou daar te zwak voor zijn geweest.Volgende week is het vijf jaar geleden dat Horn werd ontvoerd. Daarom publiceren we zondagochtend een uitgebreid verhaal over zijn ontvoering.