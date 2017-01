'Er gaat iets boven Groningen' was mooi burgerinitiatief

Het kunstwerk van Marketing Groningen met daarop een afbeelding van een zeearend en de tekst 'Er gaat (n)iets boven Groningen' is zaterdagochtend weer teruggeplaatst op zijn omstreden plekje bij de Friese Ezumakeeg.

Het metersgrote roestige object werd daar eind vorig jaar geplaatst met goedkeuring van de gemeente Dongeradeel. Maar de verantwoordelijk wethouder Albert van der Ploeg wist niet dat de Groninger slogan op het kunstwerk stond.De reportage die RTV Noord over de kwestie uitzond, bracht de oudjaarsploeg 'Stikem mei alles' uit Nijega op het idee om het kunstwerk tijdelijk te 'lenen' en te verfraaien met de tekst 'Fryslan Boppe'. Ook werd de slogan ingekort tot 'Er gaatboven Groningen'.Wethouder Van der Ploeg kan de actie wel waarderen: 'Wat mij betreft laten ze die nieuwe tekst er gewoon op staan, het is een mooi stukje burgerinitiatief!'Marketing Groningen laat weten dat het vanaf dag één de bedoeling is geweest 'dat een soortgelijke friese tekst op een later moment alsnog zal worden toegevoegd.' Het ontwerp daarvoor zou inmiddels bij de gemeente Dongeradeel liggen. Maar wethouder Van der Ploeg zegt van dit voornemen nooit iets vernomen te hebben 'en ook die tekeningen heb ik nog niet voorbij zien komen.'Ondertussen hoopt Staatsbosbeheer dat het kunstwerk 'in welke vorm dan ook' een paar honderd meter verderop neergezet kan worden. 'Op zijn huidige plek komt het minder goed tot zijn recht. Daarnaast is bij de plaatsing en de verwijdering al twee keer onze ondergrondse stroomkabel voor de afrastering erachter kapot gegaan,' aldus boswachter Jaap Kloosterhuis.De gemeente ziet voor een nieuwe plek geen aanleiding en houdt voorlopig vast aan de locatie waarvoor de vergunning is verleend.