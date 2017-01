Protest tegen hoogspanningskabels: 'Minister Kamp verknipt ons landschap'

De provincie Groningen, acht gemeenten en zestien maatschappelijke organisaties protesteren tegen het tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en de stad Groningen.

Onder het motto: 'Minister Kamp verknipt ons landschap' voeren de tegenstanders zaterdag actie in Sauwerd. Ze lopen in een stoet van het Kerkplein in Sauwerd richting de volkstuintjes. Daar is goed zicht op de lijnen en wordt een spandoek opgehangen.De tegenstanders vinden de door de minister aangewezen route 'achterhaald en schadelijk voor landschap, natuur en de leefbaarheid in het gebied'. Door de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales en windparken moet er een 380 kilovolt hoogspanningsverbinding worden aangelegd van de Eemshaven naar het industrieterrein Vierlaten in Groningen.Aanvankelijk zou het nieuwe tracé zo dicht mogelijk naast de bestaande verbinding worden gelegd, om zo extra landschapsvervuiling te voorkomen. Maar inmiddels is duidelijk dat de oude verbinding wordt gesloopt. 'Het huidige tracé is gaat dwars door kwetsbaar wierdenlandschap, langs eeuwenoude gebouwen en door gebieden voor trek- en weidevogels', zeggen de partijen.Dinsdag 24 januari staat het tracé op de agenda van een procedurevergadering van de Tweede Kamer.