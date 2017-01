Bosker schuift op in klassement NK Allround

(Foto: Archief RTV Noord)

Marcel Bosker staat na de 1500 meter op het NK Allround op de derde plaats in het klassement. Hij won al voor de derde afstand van het toernooi een plek door de afmelding van de zieke Koen Verweij.

Derde tijd

Bosker reed 1.48.02 op de schaatsmijl. Dat was de derde tijd. De afstand werd gewonnen door Patrick Roest. Hij nam ook de leiding over in het algemeen klassement.



Ticket

Met alleen nog de tien kilometer voor de boeg lijkt Bosker zeker van een ticket voor de wereldbekerwedstrijd van volgende week in Berlijn. Chris Huizinga uit Garnwerd staat na drie afstanden op de vierde plaats.

Door: RTV Noord