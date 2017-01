Ntab na eerste dag vierde op NK Sprint

(Foto: Theo Sikkema (RTV Noord))

Dai Dai Ntab uit Groningen staat na twee afstanden op het NK Sprint in Heerenveen vierde in het algemeen klassement. Op de eerste 500 meter werd hij derde, maar een elfde plek op de 1000 meter zorgde ervoor dat een ticket voor het WK Sprint buiten bereik lijkt.

Kampioen

Jan Smeekens en Ronald Mulder waren sneller dan de nationaal kampioen op de kortste sprintafstand. Ntab finishte in 35,08 seconden. Er is bij het nationaal kampioenschap in Thialf nog één ticket te verdienen voor de WK Sprint. Alleen de kampioen plaatst zich voor dat toernooi.



Vierde

Op de 1000 meter liet Ntab pas de elfde tijd noteren in 1.11,33. Hierdoor staat de Groninger vierde in het algemeen klassement. Zondag worden beide afstanden nog een keer gereden. Ntab kan zich nu vooral focussen op de WK afstanden die in februari in het Zuid-Koreaanse Gangneung worden verreden.



Vrouwen

Bij de vrouwen eindigde Bo van der Werff uit Groningen op de zevende plaats. Ze reed 39.56 op de 500 meter. Esmé Stollenga uit Garmerwolde was net iets langzamer. Haar tijd was 39.59. Op de 1000 meter werd van der Werff tiende in een tijd van 1.18,74. Stollenga reed 1.19,70 en bezette daarmee de dertiende plek.



Stand

In het algemeen klassement staat Bo van der Werff na de eerste dag op de zevende plaats. Ireen Wüst is de koploper. Stollenga moet voorlopig genoegen nemen met de elfde plek.

