Groninger band is trots: Debuutalbum komt Top 100 binnen

'Dit is helemaal te gek', zegt zanger Stefan van der Wiel van de band Orange Skyline uit Groningen. Het debuutalbum van de indie-rockband komt zaterdag binnen op plaats 44 in de Album Top 100.

'Toen ik het vanmorgen op Twitter voorbij zag komen dacht ik: Yes, yes!', vertelt Van der Wiel in het Radio Noord-programma Café Martini. 'Het is iets waar je altijd op hoopt.'Het album 'Things that I hide' is nog maar een week uit. Dit eerste volledige album van de band werd vorige week gepresenteerd op Eurosonic Noorderslag.Orange Skyline trekt al enige tijd landelijke aandacht sinds de band werd uitgeroepen tot Serious Talent door zender 3FM. De singlewerd Megahit. Vorig jaar was de band genomineerd voor een Edison.De band bestaat ongeveer vijf jaar. Hij ontstond op het Maartenscollege in Haren, waar de bandleden elkaar leerden kennen.