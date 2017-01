GHHC blijft koploper in indoor hoofdklasse

(Foto: Jacob Gunter) (Foto: Jacob Gunter)

De hockeysters van GHHC voeren ook na de achtste speelronde de ranglijst aan van de hoofklasse indoor poule A. De ploeg van coach Marc Materek verloor zaterdag in Almere met 4-2 van Amsterdam, maar won later op de dag wel met 4-3 van Union.

Nederlaag

In de topper tegen Amsterdam stond het bij rust 2-2. Klaartje de Bruijn en Annemiek Rijling maakten de vroege 1-0 achterstand ongedaan. Op slag van rust scoorde Julia Müller de gelijkmaker. Treffers van Sterre Deetman en opnieuw Müller zorgden voor de Amsterdamse zege.



Herstel

Tegen middenmotor Union uit Malden herstelde GHHC zich en kwam vlot op een 3-0 voorsprong door twee treffers van Willemijn Bos en een goal van Pam van Asperen. Na de pauze kwam de tegenstander uit Malden terug tot 3-2 waarna Klaartje de Bruijn het duel besliste. Vlak voor tijd werd het nog 4-3.



Stand

De Groningse vrouwen blijven knap koploper in poule A van de hoofdklasse met achttien punten uit acht duels. Kampong is tweede met zestien punten. Amsterdam verloor verrassend van Laren en staat derde met vijftien punten.

