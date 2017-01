Jong FC Groningen speelt gelijk tegen ASWH

(Foto: Jan Kanning/JK Beeld)

FC Groningen onder 23 heeft zaterdagmiddag in de derde divisie met 2-2 gelijkgespeeld tegen ASWH. Bij rust was het 1-0 in het voordeel van de Groningers.

Voorsprong

De ploeg van coach Alfons Arts begon prima aan de uitwedstrijd in Hendrik-Ido-Ambacht. Al na zeven minunten spelen kwamen de gasten op voorsprong door een rake kopbal van Gijs Jasper uit een corner. Verdedigend stonden de Groningers goed. Er werd weinig weggeven. Vijf minuten voor de rust werd een kopbal van Jerry Tieleman namens ASWH net voor de doellijn weggekopt.



Motivatie

ASWH kwam gemotiveerd uit de kleedkamer voor de tweede helft en het was Ryan van Dijk die in de 55e minuut de gelijkmaker scoorde. De thuisploeg ging door en na een uur spelen schoot opnieuw van Dijk, via een Groningen-speler, de 2-1 tegen de touwen.



Gelijkmaker

Groningen drong vervolgens aan en tien minuten voor tijd was het Tim Waterink die beide ploegen weer op gelijke hoogte bracht: 2-2. In de slotfase gingen de gasten nog op zoek naar de winnende treffer, maar verdere doelpunten bleven uit.



Stand

Jong FC Groningen staat op de negende plaats in de derde divisie met 27 punten uit twintig wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden