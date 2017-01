Grote woningbrand; een persoon naar ziekenhuis gebracht

(Foto: Marcel Klip / 112Groningen)

Er woedt brand in een hoekpand in Zuidlaren. Volgens de brandweer gaat het om een grote brand. Er is een persoon naar het ziekenhuis gebracht, omdat die rook had ingeademd.

De brandweer vreest dat het vuur overslaat naar de naastgelegen woningen aan de Oude Dijk. Die panden zijn uit voorzorg ontruimd.



Het vuur is ontstaan op de bovenverdieping van het hoekpand. Mogelijk is de brand ontstaan door een elektrische deken.

