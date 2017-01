Vlammen slaan uit het dak bij woningbrand

(Foto: Marcel Klip / 112Groningen)

Een huis in Zuidlaren staat in brand. Inmiddels slaan de vlammen uit het dak. Het vuur is ontstaan op de bovenverdieping.

Voor zover bekend is het hoekpand aan de Oude Dijk ontruimd. De naastgelegen woningen zijn ontruimd.



De oorzaak van de brand is onbekend.

Door: RTV Noord Correctie melden