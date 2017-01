Column: Schaatsen uit het vet

‘Lientje…Lientje….!! Woar binnen mien scheuvels?’ Ik sta op zolder en kan mijn schaatsen niet vinden. Het enige wat ik zie is een bruine kegelbal, een nummerbord van mijn oude Opel Rekord, dozen met boeken en onze oude beeldbuistelevisie. Maar niet mijn Nijdam-noren.

Na mijn bezoek aan de marathon van Noordlaren heb ik schaatskoorts gekregen. ‘In dij blauwe deuze noast dij ol stoultjes en achter de tv’, komt het van beneden. En ja hoor in het halfdonker in een blauwe doos zonder deksel liggen mijn schaatsen. Blij trek ik de hoge noren met leren schoenen en een flap voor over de veters uit de doos.



Als ik met de schaatsen in mijn hand de trap afloop, voel ik iets raars. De dikke beschermingsrand bij de enkels is kapot. Beneden zie ik dat het leer kapot is gevreten en het schuimrubber eruit is gehaald. ‘Muizen’, denk ik. ‘Verdold’ we hebben muizen op zolder. Onze rooie je-weet-wel-kater Tommie is er sinds de zomer niet meer. En het lijkt er op dat een muis zijn kans schoon heeft gezien in het katloze huis. Ik zeg er maar niks over tegen Lientje.



‘Ik gai eem noar Bakker rappe schoenlapper hor’, roep ik als ik de deur al bijna uit ben. Als ik even moet wachten totdat Bakker er een nieuw leren randje heeft opgestikt, zie ik achter de toonbank een paar Friese doorlopers liggen. Met van die bruine leren bandjes. Bijna dezelfde die ik ook had. Bijna dezelfde die van mijn pa waren geweest. Bijna dezelfde waar ik op heb leren schaatsen. En dat leren schaatsen deed ik op Ten Hoave’s grachte. De grote gracht voor de boerderij van Ten Have even verderop in het dorp.



Ik kreeg de doorlopers van mijn vader. Waar mijn vader in de oorlog ook op had leren schaatsen op het Boelo Tijdenskanaal, toen hij nog met opa en oma op het grenskantoor woonde in Bellingwolde. Op de ijzers stond de naam Noorman gegraveerd. 'Echte Groninger schaatsen uit Dem Ham', zei mijn vader altijd trots, die zelf nog had geschaatst in de Hel van ’63. ‘Erik Jan op zijn Noorman’, zei mijn moeder al even trots. Op de gracht bleef er weinig over van die trots.



Waar Japie, Sjonnie en ook Henkie na twee keer achter de stoel er al zwierig op los schaatsten en zelfs al pootje over een rondje over de hele gracht maakten , bleef ik steken in twee slagen. Nou ja, meer twee afzetten, om me daarna uit te laten glijden. Echte slagen kon ik niet maken. En dat stak. Dat stak zo erg dat ik er niet van kon slapen. Dat ik er zelfs - diep onder de dekens verstopt - om moest huilen.



Er zat niks anders op dan te oefenen. Dus toog ik stiekem in het donker met mijn Noorman doorlopers naar de boerderij van Ten Have. Ik bond de schaatsen onder in het schijnsel van een lantaarnpaal en de maan en kroop het ijs op. Niet het ijs van de grote gracht, maar die van de rechte gracht naast de oprijlaan. Daar kon niemand me zien. Dacht ik. En zou ik oefenen totdat ik Ard, Keessie of Heja Jan Bols was.



Ik kreeg het er warm van en legde mijn blauwe wanten en zwarte muts in de wal onder de lantaarnpaal. Maar wat ik ook probeerde, het lukte niet. Elke keer verloor ik na een slag of drie vier mijn evenwicht en ging languit over het ijs. Toen ik even stond uit te blazen en de sneeuw van mijn ‘stuutsiekoorn’ broek sloeg, zag ik een gestalte op het voetpad onder de lantaarnpaal.



Een man. Onder het licht was ie groot en donker. En eng. Ik zag dat hij naar me keek. Ik durfde me niet te verroeren. Hij zwaaide met zijn arm. Van’ kom maar deze kant op’. Eerst durfde ik niet. Maar zonder muts en wanten kreeg ik het nu toch wel koud. En de man stond bij mijn muts en wanten. Ik krabbelde op mijn schaatsen naar het begin van de rechte gracht. Hoe dichter ik bij kwam, hoe groter de man werd.



Toen ik bijna bij hem was, zag ik dat de man lang wit haar had, met een al even lange witte baard. Op zijn voorhoofd zag ik witte schilfers. Hij had alleen een lange grijze jas aan. Geen handschoenen, geen sjaal of een muts.



Hij schraapte even met zijn klompen over de besneeuwde tegels van het voetpad. Zijn ogen fonkelden in het maanlicht. ‘Wil t nait mejong?’ Ik knikte zonder dat er een woord uit mijn mond kwam. ‘Most dien scholder over de scheuvel goeien’. De man zag dat ik er niks van begreep. Op het voetpad ging hij in de schaatshouding staan en deed voor wat hij bedoelde. Als hij de klomp om zijn linkervoet naar voren schoof over de sneeuw, gooide hij demonstratief zijn linker schouder naar links richting linkerklomp. En zo deed hij het ook aan de rechterkant. ‘Pebaaier mor’, zei de man.



Ik draaide me om en deed heel voorzichtig een eerste slag. En draaide eerst mijn schouder naar links en toen naar rechts. Het ging wat wiebelig en wat stroef maar vier slagen verder schaatste ik. Schaatste ik als een echte schaatser. Ik kreeg zoveel snelheid dat ik aan het eind van de rechte gracht niet meer kon remmen en de wal in vloog. Het deerde me niet. De blijheid van het echte schaatsen was veel te groot. Toen ik weer op krabbelde, keek ik naar voor, aan de weg. Waar de man moest staan, die mij die blijdschap had bezorgd. Er stond geen man. Er stond niemand. Nooit heb ik de man meer gezien. Maar vergeten doe ik hem nooit. De man van de scholder over de scheuvel goeien. De man die mij schaatsen leerde.



Als ik terugkom van de rappe schoenlapper en de gemaakte Nijdam-noren in de bijkeuken leg en de kamer in kom, staat een dikke mok dampende chocolademelk op tafel in de achterkamer. Er naast ligt een brok boterkoek. Als ik mijn eerste voorzichtige slok neem, zegt Lientje met de blik strak op mij gericht.



‘Of zollenve weer n kadde nemen. Ik mis dij ol rooie toch wel n beetje….’



Erik Hulsegge

