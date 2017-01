Grote brand in rijtjeshuis Zuidlaren is onder controle

(Foto: Marcel Klip / 112Groningen)

De brandweer heeft de brand in een hoekhuis in Zuidlaren onder controle. Het vuur is niet overgeslagen naar de naastgelegen huizen.





Een persoon heeft rook ingeademd en is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht.



Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan. Mogelijk zou een elektrische deken vlam hebben gevat.



Door: RTV Noord Correctie melden