Donar wint in Zwolle van concurrent Landstede

(Foto: FotoKlick Fotografie)

De basketballers van Donar hebben goede zaken gedaan door in Zwolle de nummer twee van de eredivisie, Landstede Basketbal, te verslaan. Het werd 61-68. De Groningers hebben hiermee de koppositie opnieuw verstevigd.

Afwezigen

De thuisploeg moest het doen zonder de Amerikaanse spelverdeler J.T. Tiller. Hij ontbrak vanwege familieomstandigheden. Ook de Amerikaan Keegan Hyland deed niet mee bij de thuisploeg, vanwege een blessure aan het hoofd.





Scoreverloop

Desondanks stonden de Zwollenaren na het eerste kwart met 12-10 voor. Halverwege was er een kleine voorsprong voor de Groningers (27-31). Na rust liep Donar verder uit. Topscorer aan de kant van de Groningers was Lance Jeter met 17 punten.







Koploper

Begin november vorig jaar verloor Donar nog in Zwolle. Het werd toen 76-74. Dat is dit seizoen de enige nederlaag van Donar in de competitie. Donar staat aan kop in de eredivisie met 30 punten uit 16 wedstrijden. Landstede staat tweede met 22 punten.





Europe Cup

Woensdag spelen de Groningers in MartiniPlaza voor de Europe Cup de laatste groepswedstrijd tegen het Bulgaarse Lukoil Academic. Donar moet winnen om kans te houden op de volgende ronde in Europa.

Door: RTV Noord Correctie melden