Niels Mesu wint marathon in Kardinge

(Foto: (archief))

Niels Mesu heeft zaterdagavond de elfde marathon meetellend om de KPN Marathon Cup gewonnen. Hij bleef op het ijs van Kardinge Evert Hoolwerf voor. Beste Groninger was Sjoerd den Hertog op de vijfde plaats.

Groep

Een groep van 21 rijders nam in sportcentrum Kardinge een ronde voorsprong op het peloton. Onder hen de Groninger Sjoerd den Hertog, de uit Heiligerlee afkomstige Ronald Kruijer en Johan Knol uit Midwolde.



Eindsprint

In de eindsprint konden de Groningers geen aanspraak maken op een podiumplaats. Naast Mesu en Hoolwerf was de derde podiumplaats voor Bob de Vries. Mats Stoltenborg blijft leider in het algemeen klassement. Den Hertog staat hierin vijfde.



Mislukte ontsnapping

Ook bij de vrouwen maakte een grote groep zich los uit het peloton. Voordat dit gebeurde probeerde Daniëlle Bekkering uit Den Ham meerdere keren te ontsnappen, maar het lukte de Groningse op haar thuisbaan niet.



Oppermachtig

Twintig rijdsters namen een ronde voorsprong. In de eindsprint was Irene Schouten oppermachtig. De tweede plaats was voor Lisa van der Geest, het brons ging naar Carla Ketellapper-Zielman. Elma de Vries is leidster in het algemeen klassement.

Door: RTV Noord Correctie melden