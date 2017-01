FC Groningen op eigen veld niet langs Vitesse

FC Groningen heeft zaterdagavond in het Noordlease stadion met 1-1 gelijkgespeeld tegen Vitesse. De thuisploeg kwam snel op voorsprong door een eigen goal van Leerdam, Foor scoorde in de tweede helft de gelijkmaker.

Voorsprong

Groningen kwam in de zesde minuut op fortuinlijke wijze op 1-0. Jenssen schoot vanaf de rand van de zestienmeter op het doel van Room. Via eerst Yeini en daarna het bovenlichaam van Leerdam verdween de bal in het doel. De ploeg van coach Ernest Faber had een licht overwicht, maar wist weinig kansen af te dwingen.



Tactische aanpassing

Zijn collega Henk Fraser stelde halverwege de eerste helft tactisch orde op zaken waardoor Vitesse beter in de wedstrijd kwam. Ook de Arnhemmers werden aanvallend niet gevaarlijk. Doelman Padt kwam nauwelijks in de problemen.



Gelijkmaker

In de tweede helft kwam Vitesse na vijf minuten spelen op gelijke hoogte. Rashica liet van Nieff zijn hakken zien, gaf goed voor en Navarone Foor werkte af: 1-1. Groningen kwam niet goed meer in de wedstrijd en speelde slordig met veel balverlies en weinig structuur.



Rode kaart

De aanvallers slaagden er niet in om de bal bij zich te houden zodat het middenveld niet kon aansluiten. Vitesse was gevaarlijker, maar slaagde er ook niet in om grote kansen uit te spelen. Vlak voor tijd werd Vitesse-doelpuntenmaker Foor na een onbesuisde charge op Bacuna nog met een rode kaart van het veld gestuurd.



Stand

FC Groningen blijft ondanks dit gelijkspel op de negende plaats staan in de eredivisie met 24 punten uit negentien wedstrijden.

Door: RTV Noord