Auto botst tegen boom

(Foto: Robin Huisman / HuismanMedia)

Een auto is zaterdagavond op de Vledderweg in Vledderveen tegen een boom gebotst. Het is niet bekend hoe het met de bestuurder gaat.

Tegen elf uur in de avond raakte de auto om onduidelijke reden van de weg en botste tegen de boom.



Bij het ongeluk raakte de auto zwaar beschadigd.

Door: RTV Noord