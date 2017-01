GBB en Milieudefensie organiseren fakkeloptocht; Freek de Jonge loopt mee

De aandacht van lijsttrekkers te trekken. Dat is het doel van de fakkeloptocht die wordt georganiseerd door de Groninger Bodem Beweging en Milieudefensie. Cabaratier Freek de Jonge sluit zich bij hen aan.

Met het protest willen de organisaties lijsttrekkers 'ervan doordringen dat het roer om moet'. De dag na de optocht is een lijsttrekkersdebat 'Onze huizen, onze cultuurhistorie, onze gezondheid, onze levens zelfs, staan op het spel. Met de Tweede Kamerverkiezingen en een nieuw kabinet op komst moeten we ons nu meer dan ooit laten horen!', schrijft de Groninger Bodem Beweging.Via Twitter laat Freek de Jonge mee te lopen in de fakkeloptocht. Afgelopen week ging de cabaratier langs diverse podia in de provincie om te praten met aardbevingsdeskundigen, gedupeerden, actiegroepen en betrokkenen. Op basis daarvan schreef hij een 9-puntenplan , dat wordt uitgewerkt in een manifest.Tijdens de fakkeloptocht wil De Jonge 'zien wat er is blijven hangen van de geest van afgelopen week'.De fakkeloptocht begint op 7 februari om 19:30 op de Vismarkt.