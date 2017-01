Keuken verwoest door brand in Stad

(Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Bij een brand in de Hamburgerstraat in Groningen is zaterdagavond een keuken volledig uitgebrand.

De bewoner van het huis is door het ambulancepersoneel gecontroleerd.



Volgens ooggetuigen was er veel rookontwikkeling bij de brand waardoor drie naastgelegen woningen moesten worden geventileerd.

Door: RTV Noord