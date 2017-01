Politie pakt drie mannen na diefstal van witgoed

(Foto: Flickr/Shirley de Jong (Creative Commons))

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag drie inbrekers aangehouden in Midwolde. De mannen hadden kort daarvoor bij een loods van een witgoedhandel aan de Turfweg in Leutingewolde wasmachines en koelkasten gestolen.

Tip van getuige

Daarna reden ze met een bestelbus in de richting van leek. Daar kon de politie de mannen aanhouden na een tip van een getuige.



Onderzoek

De mannen van 18, 43 uit Groningen en een 22-jarige man uit Doetinchem zitten vast. De politie doet onderzoek naar de diefstal.

Door: Tristan Braakman Correctie melden