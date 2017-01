Monniken op Schier presenteren volgende week bouwplannen klooster

De monniken van de Cisterciënzer Orde op Schiermonnikoog presenteren volgende week de bouwplannen van een nieuw klooster.

Het complex wordt gebouwd met de modernste snufjes. 'Het nieuwe klooster moet zo duurzaam mogelijk gebouwd worden met de nieuwste technieken op dit gebied. Zo komen er bijvoorbeeld zonnepanelen', zegt zaakwaarnemer Peter Thissen.De monniken streken ruim een jaar geleden neer op het eiland . Ze traden hiermee in het voetspoor van de cisterciënzers die er in de 12e eeuw een dijk aanlegden.De vijf monniken die nu op Schier een klooster willen bouwen, zijn afkomstig van de Abdij Sion in Diepenveen bij Deventer. 'Dit gebouwencomplex was oorspronkelijk bedoeld voor 75 mensen, maar werd veel te duur en te groot om te onderhouden voor de tien monniken die er nog woonden', zegt Thissen. 'Daarom werd een paar jaar geleden besloten om uit te kijken naar een ander onderkomen en toen viel de naam Schiermonnikoog. Het was eigenlijk bedoeld als een kwinkslag vanwege het verleden, maar het werd serieus opgepakt.'Net als de cisterciënzers (of trappisten) in het verleden proberen de monniken zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn, vertelt Thissen. 'Ze willen zoveel mogelijk in eigen levensonderhoud voorzien. Een eigen tuin aanleggen bij het klooster in de duinen kan niet, maar het plan is wel dat ze in de toekomst gaan samenwerken met de boeren in de omgeving die biologische kaas willen maken.'De monniken zoeken op het eiland rust en stilte om te kunnen bidden en gaan zich niet actief in het dorpsleven mengen. 'Het doel is om een nieuwe eigentijdse vorm te vinden van spiritualiteit en een levenswijze die ook nieuwe generaties aanspreekt', aldus Thissen. Hij is zich er van bewust dat er tegenwoordig steeds minder belangstelling is om als monnik te leven volgens de oude, traditionele regels. De monniken op Schier zoeken daarom naar nieuwe vormen die mensen wel aanspreken.Wereldwijd kent de orde volgens Thissen nog maar honderd mannen- en zestig vrouwenkloosters. Nederland telde volgens de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) eind 2015 in totaal nog zo'n honderd monniken en nog maar acht abdijen. Thissen: 'Iedereen die aanklopt en zich wil aansluiten bij de orde is welkom.'