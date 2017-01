Overzicht: hier kun je vandaag schaatsen

(Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

Het was in de nacht van zaterdag op zondag nog wat kouder dan de nachten ervoor. Maar toch houdt de schaatsbond KNSB vast aan de waarschuwing voor mensen die het ijs op willen: blijf weg van meren, sloten en kanalen, want de situatie blijft daar ook zondag gevaarlijk. Zeker in de middag als de temperaturen weer oplopen.





De volgende ijsbanen zijn nog open:

- Alteveer, IJsbaan De Toekomst, 13:00 - 17:00

- Lageland, IJsbaan Lageland

- Musselkanaal, vanaf 13:00

- Scheemda, vanaf 13:00

- Tjuchem, vanaf 13.00

- Zuidbroek, vanaf 12:00



