'Het schaatst fantastisch. Je kunt met ogen dicht rijden'

Tientallen schaatsers binden zondagmiddag de scheuvels onder bij het Paterswoldemeer. 'Je hoeft niet op scheuren te letten, want die zijn er niet. Het is zwart ijs', zegt een schaatser.

Toch ziet de KNSB mensen het liefst de schaatsen onderbinden op banen van een ijsclub. Hoewel het van zaterdag op zondag nog kouder was dan de nachten ervoor houdt de schaatsbond vast aan de waarschuwing voor mensen die het ijs op willen: blijf weg van meren, sloten en kanalen, want de situatie blijft daar ook zondag gevaarlijk.Maar daar trekken de schaatsers op het Paterswoldemeer zich niets van aan: 'We genieten vol op, alleen moet je soms op de wakken letten.'Wil je liever schaatsen op een ijsbaan? Lees dan in dit overzicht welke ijsbanen open zijn.