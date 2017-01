Cultuurhuis Oldambt legt zichzelf onder de loep

Cultuurhuis De Klinker in Winschoten laat een imago-onderzoek uitvoeren onder duizenden mensen. Het cultuurhuis maakt hiermee de balans op over de eerste twee jaar na de opening van de nieuwbouw. Mogelijk leidt dit tot veranderingen.

Het onderzoek, uitgevoerd door studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, moet duidelijk maken hoe mensen over De Klinker denken. Is het laagdrempelig? Wat vinden ze van de voorstellingen?Mocht uit het onderzoek blijken dat gebruikers zaken willen laten aanpassen, dan gebeurt dat, aldus directeur Leo Hegge van De Klinker. Als voorbeeld noemt hij het feit dat veel mensen moeilijk de hoofdingang vinden. Dat probleem zal worden verholpen.Hegge hoopt ook antwoord te krijgen op de vraag waarom bij sommige voorstellingen de zaal is uitverkocht en bij andere de zaal vrijwel leeg is. 'Dat verschil is veel te groot', vindt Hegge.Gegevens over de bezoekersaantallen zijn alleen beschikbaar over de afgelopen twee jaar. Gegevens van de oude Klinker zijn verloren gegaan, vertelt Hegge. 'We moeten het doen met de data die we nu hebben.'Enige tijd geleden kreeg De Klinker bij een klanttevredenheidsonderzoek een acht als rapportcijfer. Volgens de directeur was dat een onvoltooid afstudeeronderzoek. 'De student werd ziek en heeft het onderzoek niet afgemaakt.'Het huidige onderzoek wordt gedaan door middel van online enquêtes en persoonlijke interviews. Het onderzoek wordt tussen februari en april uitgevoerd.