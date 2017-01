Bosker wilde graag duel met Verweij om derde plek

In z'n eerste jaar bij de senioren is schaatser Marcel Bosker derde geworden bij de NK Allround. 'Ik voel me echt derde, ondanks een aantal afzeggingen.' Hij is door zijn prestatie reserve bij het WK Allround. Daarnaast mag hij volgende week deelnemen aan de wereldbekerwedstrijd in Berlijn.

Basis

Bosker legde de basis voor zijn bronzen medaille op de eerste dag. Na een vlekkeloze 500 meter reed hij een uitstekende 5 kilometer. 'Dat was mijn beste afstand van het toernooi.' straalde Bosker.



Ziekte

Koen Verweij haakte ziek af waardoor Bosker naar de derde plaats steeg nog voordat de 1500 begon. 'Ik vind het wel jammer dat Koen wegviel. Ik had graag met hem gestreden op de tien kilometer voor de derde plaats.' Op de slotafstand noteerde hij ook nog een nieuw persoonlijk record van 13.26.25.



Persoonlijk record

Zijn ploeggenoot Jan Blokhuijsen prologeerde zijn nationale titel. Chris Huizinga uit Garnwerd werd zevende in de eindklassering. Ook hij verbeterde zijn persoonlijk record op de 10 kilometer.

Door: RTV Noord