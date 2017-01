Dichte mist in oosten provincie

In het oosten van de provincie is sprake van plotseling opkomende dichte mist. Het trekt ineens dicht. Op de weg kan het zicht flink afnemen.

Een automobilist meldt dat het zicht tussen Appingedam en Farmsum minder is dan 25 meter. Een inwoonster van 't Zandt zegt dat ze de overkant van de straat moeilijk kan zien. Ook in Sellingen is het zicht slecht.Het KNMI raadt automobilisten aan hun snelheid aan te passen en afstand te houden. De mist in het oostelijke deel van onze provincie is onderdeel van een groter mistgebied dat over Oost-Friesland in Duitsland ligt.In de avond is er ook in de rest van Groningen kans op mistbanken.