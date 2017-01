Hattrick Djababoe helpt Be Quick langs Jong Achilles '29

(Foto: Flickr/Frank de Kleine (Creative Commons))

Be Quick heeft zondagmiddag de uitwedstrijd tegen Jong Achilles '29 met 5-2 gewonnen. Grote man aan de kant van de Groningers was Romano Djababoe die in de tweede helft met een loepzuivere hattrick zijn ploeg aan de overwinning hielp.

Gelijk

Bij rust was het 1-1. De ploeg van trainer Mischa Visser kwam na 25 minuten spelen op achterstand, maar op slag van rust maakte Daan Driever de gelijkmaker. De aanvaller van Be Quick kopte een voorzet van Rick Heim tegen de touwen.



Hattrick

Na de rust, tussen de 53e en 67e minuut, wist Djababoe drie keer te scoren. Eerst verzilverde hij een penalty na een overtreding op Ahmed al Mahdi. De doelman van Achilles werd overigens na deze charge met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd. Vervolgens schoot Djababoe in de 59e minuut een afgevallen voorzet in de kruising en vlak daarna was hij opnieuw doeltreffend, dit keer na een assist van Rick Wiersma.



Eindstand

Vlak voor tijd scoorde Jong Achilles '29 nog uit een penalty. Daan Driever bepaalde vervolgens in blessuretijd met zijn tweede treffer van de middag de eindstand op 2-5. Zo komt Be Quick prima uit de winterstop en stijgt naar de vierde plaats in de derde divisie met 35 punten uit negentien wedstrijden.

