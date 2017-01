Commentaar: Van der Werff blijft steken in subtop

Ze heeft nog heel veel plezier in schaatsen. Een uitspraak die ik eind oktober optekende bij de presentatie van Team Afterpay. Dat zal ongetwijfeld. Maar na de NK Sprint zit het seizoen er al op voor Bo van der Werff. Geen WK Sprint (haar doel dit seizoen) en geen wereldbekerwedstrijden meer. Een gedachte waarbij, dat kan niet anders, de moed in de schoenen zakt.

Spiermassa en duurvermogen

Met meer spiermassa en duurvermogen wilde ze een sterke comeback maken na een kwakkelseizoen.De wattages bij fietsttrainingen gaven aan dat dat wel snor zat en ook de duizend meters gingen tijdens trainingen naar behoren. 'Ik heb meer inhoud' zei ze op dezelfde persbijeenkomst van haar ploeg. De wedstridjen vertonen een ander beeld. Van der Werff blijft steken in de Nederlandse subtop terwijl ze de sprong naar de top wilde maken. Haar aangekondigde comeback na een kwakkelseizoen is mislukt.



Voorbijgestreefd

Sterker nog al haar ploeggenoten zijn haar voorbijgestreefd. Een pijnlijke constatering. In de catacomben van Thialf probeert ze met een vrolijke glimlach de pijn te verbloemen.



Frustratie

Bij de seizoensopening in Groningen plaatste ze zich ternauwernood voor de wereldbekerwedstrijden op de 500 meter. Bovendien mocht ze een paar keer een duizend meter rijden. Met dank aan de afzeggingen van haar ploeggenote Jorien ter Mors. In Azië was ze alleen maar in de achterhoede van de A-groep te vinden. Bij de NK Afstanden was ze wederom niet in goeden doen. Haar races zagen er slordig uit. De frustratie zorgde ervoor dat ze kortaf werd in haar antwoorden.



Oorzaken

Ze moet de komende tijd met trainer en coach Dennis van der Gun op zoek naar oorzaken.De twee hadden zoveel vertrouwen in de wederopstanding van de Groningse schaatser. Van der Gun zei het na afloop treffend. 'Het was slecht wat Bo liet zien.'



Krachtpatser

Vooral het atletische vermogen is verdwenen bij de lange blondine, die twee jaar geleden door leek te breken met een tweede plaats op de 500 meter bij de NK Afstanden. Ze is een krachtpatser geworden en daar moet ze aan wennen in races. Ze zei in oktober heel terecht: 'Ik ben geen meisje meer nu.' Dat heeft ze tot dusver nog niet laten zien.

Door: Henk Elderman