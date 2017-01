Zieke Stollenga rijdt NK Sprint op karakter uit

(Foto: Still NOS Studio Sport)

De 500 meters gingen nog wel. De 1000 meters waren anderhalve ronde te lang. Esmé Stollenga was ziek bij het NK Afstanden. Ze eindigde desondanks toch nog op de twaalfde plaats.

Karakter

De schaatsster uit Garmerwolde reed op karakter de sprintafstanden. Een oorzaak kon ze niet echt geven. 'Wat ik wel weet is dat ik vaak voor een grote wedstrijd ziek wordt. Of dat door de trainingsintensiteit komt weet ik niet. Bij de Utrecht City Bokaal die ik won was ik ook ziek trouwens.' Zonder virus in haar lichaam had ze waarschijnlijk haar doel om de top tien te eindigen wel gehaald.



Zonder coach

Tot overmaat van ramp moest ze het ook nog eens doen zonder coach. Ernstjan van Dam kreeg na de eerste dag te horen dat hij zich niet op het middenterrein mocht begeven van ijsstadion Thialf. De coach van het schaatsgewest Groningen/Drenthe had een verkeerde accreditatie.'Ik werk voor de KNSB en doe dat ook nog eens allemaal voor niets. Wat maakt het nou uit of ik Esmé tijdens het toernooi bij haar vier afstanden bijsta.' Het verbod heeft geen verdere consequenties voor Van Dam.



Ntab

Dai Dai Ntab eindigde buiten het podium. Zijn 500 meters waren in orde (35.08 en 34.94), maar om in aanmerking te komen voor de titel en een ticket voor de WK Sprint waren zijn 1000 meters te langzaam.

Door: RTV Noord Correctie melden