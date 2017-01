Lycurgus walst over Alterno heen

(Foto: Twitter/Lycurgus)

De volleyballers van Abiant Lycurgus hebben eenvoudig gewonnen van de nummer negen van de eredivisie, Coolen-Alterno uit Apeldoorn. In het Alfa-college Sportcentrum werd het 3-0 (25-19, 25-18, 25-9).

Wisselspelers

Lycurgus had voor deze eindstand 1 uur en 3 minuten nodig. Opvallend was dat de laatste set, waarin vooral de wisselspelers van Lycurgus speelden, met de beste cijfers gewonnen werd.





Positief

Lycurgus sluit hiermee een teleurstellende week positief af. Afgelopen woensdag werden de Groningers uitgeschakeld in de CEV-Cup door het Bulgaarse Levski Ball Sofia. Lycurgus blijft koploper in de eredivisie met 38 punten uit 13 wedstrijden. Draisma Dynamo uit Apeldoorn staat tweede met 37 punten uit 14 wedstrijden.





Programma

De eerstvolgende thuiswedstrijd is op zondag 5 februari. ARBO Rotterdam Volleybal is dan de tegenstander. Zaterdag 11 februari staat een topduel op het programma. Dan spelen de Groningers in eigen huis tegen de nummer twee, Dynamo.

Door: RTV Noord Correctie melden