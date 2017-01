Eigenares iPhone dolbij: 'Lieve Marokkaan' brengt verloren telefoon terug

'Ik ben de allerliefste Marokkaan', zegt een aangeschoten Tobias Stamhuis, terwijl hij een filmpje opneemt met een gevonden telefoon. 'Onthoud, dit is een Marokkaan!' Dankzij hem, heeft Sabina Kram haar iPhone terug.

Het verhaal begint zaterdagnacht als Sabina na een avond stappen in Groningen onderweg is naar een taxi. Onderweg komt ze erachter dat haar iPhone weg is. Gestolen of verloren? Ze vreest het ergste. Sabina doet haar best de telefoon weer te vinden, zonder resultaat.Ten einde raad stuurt een vriendin een appje naar het nummer van Sabina. In de hoop dat een vinder dat leest.De twee stappen even later op een agent af, om hem te vragen om advies. Wat blijkt? Hij heeft de telefoon van Sabina in zijn zak. 'Kijk maar even in de filmpjes', zegt hij.Vol verbazing ziet Sabina dat er tussen de filmpjes een videoboodschap staat die eerlijke vinder Tobias heeft gemaakt met haar telefoon.In het filmpje vertelt de 'Lieve Marokkaan', al lopend door de Poelestraat, dat hij het toestel heeft gevonden. 'Wil je hem terug, of moet ik hem verkopen', giert hij uit van het lachen. 'Ik ga hem nu aan een agent geven. Als je dit filmpje in je iCloud vindt, dan moet je gewoon even naar het politiebureau gaan.'Als Sabina het filmpje op Facebook zet, neemt Tobias contact met haar op. Zondagmiddag hebben ze elkaar ontmoet. Als beloning krijgt Tobias een cadeaubon, pak stroopwafels en pak couscous.