Door de mand: Kees Vlietstra doet het vóór

Ik ging van de week voor het eerst in mijn leven in een spagaat. Letterlijk. Het was geen kwestie van vrije wil. Het overkwam me. Gevalletje zwaartekracht. Ik beleefde mijn val in slowmotion en met gemengde gevoelens: pijn en heel veel pijn.





Vrijdagavond, sporthal De Wijert, Groningen. In de pauze van de jeugdwedstrijd Nic. C3 - De Wâlden C2 nam ik als coach het woord. 'Hé toppers, neem even wat te drinken. Wat spelen jullie fantastisch. Probeer dat vol te houden. Wat is eigenlijk belangrijk straks in de tweede helft?' 'Precies Lieske, in de tweede helft gaan we proberen te scoren op de ándere korf. En hoe gaan we dat doen?' 'Juist Jelle, door te schieten. En je hebt helemaal gelijk jongen, door snél te schieten.' 'En wat hebben we daar voor nodig?' 'Ja, de bal Nik. Dat is logisch. Maar hoe krijgen we de bal nou op een plek waar we kúnnen scoren?'



En toen bleef het stil. Heel stil. Ik keek mijn spelers en speelsters één voor één vragend aan. Ze keken verwachtingsvol terug. Met hun armpjes gekruist. Mijn team had het wel gehad met dat moderne NOC*NSF-achtige vragenderwijs coachen. Ze wilden input. Ze wilden gewoon weten wat ze moesten doen. Aan alles kon ik zien dat ze behoefte hadden aan Het Oud Gronings Met De Bek Voorzeggen. Ik schakelde razendsnel. Hoe moest dat ook al weer? Ik pakte een bal van de kleedkamervloer. 'Nou kijk toppers, als je de bal hebt en je wilt die bal naar een medespeler gooien die bij de korf staat dan is het handig dat je één voet naast je tegenstander zet. Dan maak je namelijk ruimte vrij om de bal te gooien. Kijk maar even, dan doe ik het voor.'



Tja, de laatste jaren denk ik nog steeds bij het zien van professionele sportwedstrijden: dat kan ik ook nog wel. Sterker nog, dat kan ik beter. Of het nou een willekeurige rechtsback is van FC Groningen, de volleyballers van Lycurgus die tegen een stelletje slagers uit Bulgarije spelen of het pootje over op een ijsbaantje in Noordlaren; dat kan ik veel en veel beter. Dacht ik altijd. Dat gevoel is sinds afgelopen vrijdag voltooid verleden tijd. Met de bal op mijn linkerhand doe ik een stap naar voren met mijn rechterbeen. Mijn spelers kijken me aandachtig aan. Ik voel dat mijn rechtervoet begint te glijden. De vloer van de kleedkamer is nat en de zool van mijn sportschoen glad. Ik probeer mijn voet terug te trekken. Vanaf dat moment gaat alles in slowmotion.



'Bas Lulofs (41) maakt rentree bij Leekster Eagles'. Dat was van de week de kop van een berichtje op de website van RTV Noord. De zaalvoetballers van de Eagles hadden personele problemen en hadden Lulofs gevraagd om, na vier jaar inactiviteit, weer mee te spelen in het eerste. Bas was jarenlang samen met Jantje Bats en Harrie Zwiers de magische driehoek van de zaalvoetbaltrots van het Westerkwartier. Vooral het feit dat RTV Noord de leeftijd (41) van Lulofs in de titel verwerkte liet mij dagdromen. De meest succesvolle comebacks in de sport: Johan Cruijff, Michael Jordan, George Foreman, Michael Phelps, Bas Lulofs. Dat wilde ik ook. Waarom word ik verdomme niet gevraagd door de trainer van Nic.1, van FC Groningen of voor mijn part van Engelbert 1?



In slowmotion zie ik mijn spelers en spelertjes glimlachend op de bankjes in de kleedkamer zitten. Mijn rechtervoet glijdt langzaam steeds verder naar voren. Mijn been volgt. Ik voel een stekende pijn in mijn rechter, versleten heup. Met een grimas probeer ik mijn linker voet naar voren te plaatsen om mijn evenwicht te herstellen. Dat lukt niet. Mijn linker been heeft altijd al een eigen willetje gehad en neemt tegen de opdracht van het centrale zenuwstelsel in een andere richting: naar achteren. Het glimlachen van mijn selectie gaat over in besmuikt lachen. Lieske heeft een nieuwe beugel denk ik nog bij mezelf.



Inmiddels is mijn rechterbeen horizontaal gestrekt. Als een keeper bescherm ik de bal met mijn linkerarm. Met mijn rechter zoek ik steun op de grond. Daar is het ook nat en mijn hand glijdt uit. Mijn kruis hangt op 10 centimeter van de grond. Mijn heup gilt en de kids bulderen het uit. In een positie die niet zou misstaan op de omslagfoto van het spel Twister (linker hand op rood, rechter voet op groen) eindig ik piepend mijn pauze speech: 'en dan kan je de bal zo naar de korf gooien.'



In polonaise lopen ze schaterlachend naar de zaal. Ik blijf achter in de kleedkamer, in spagaat. Tien minuten later heb ik alle ledematen weer waar ze horen. En me voorgenomen dat ik nooit, maar dan ook nooit meer, wat voor doe.

