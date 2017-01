GIJS boekt klinkende zege tegen Eagles Den Bosch

(Foto: FotoKlick Fotografie)

De ijshockeyers van GIJS hebben zondagavond de derde overwinning van het seizoen in de BeNe-league behaald. Op het ijs van Kardinge werd Red Eagles 's-Hertogenbosch met 7-2 verslagen.

Voorsprong

In de eerste periode kwam de formatie van coach Arjan Peters nog op achterstand, maar een treffer van aanwinst Marek Holy bracht beide ploegen op gelijke hoogte. Danny Kerstholt zette de Groningers vlak voor het einde van de tweede periode op voorsprong na een assist van Zahir Hup.



Treffers

Aan het begin van de derde periode waren de rollen omgedraaid. Kerstholt was de aangever en Hup de afmaker: 3-1. Treffers van Bartels, Bartos en opnieuw Hup schroefden de score op naar 6-1. Den Bosch deed nog iets terug waarna Fenno Mulder de eindstand bepaalde op 7-2 in Gronings voordeel.



Stand

Ondanks deze overwinning blijf GIJS op de zesde en voorlaatste plaats staan in groep B van de BeNe-League met tien punten uit dertien wedstrijden.

Door: RTV Noord Correctie melden