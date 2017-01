Koets Duitse Keizer staat in Leek

(Foto: RTV Noord)

Meestal staat hij achter slot en grendel, maar zondag was een heel bijzondere koets van de laatste Duitse Keizer Wilhelm de Tweede te bewonderen. Het Nationaal Rijtuigen Museum in Leek opende de deuren van het depot dat normaal gesproken dicht is.

De keizer nam zestig spoorwagons met spullen mee naar Nederland, toen hij hier naartoe vluchtte in 1918. Dat deed hij na afloop van de Eerste Wereldoorlog. De koetsen, waaronder galarijtuigen, kwamen na omzwervingen terecht in Leek.



Voor wie de Open Depot Dag gemist heeft, in februari opent er in het rijtuigen museum een tentoonstelling over koninklijke koetsen en dan is de gala berline van Wilhelm de Tweede nog een keer te bewonderen.

Door: RTV Noord Correctie melden