Discussie over nieuwe Harener brandweerkazerne laait weer op

Buurtbewoners van de Westerse Drift in Haren zitten niet te wachten op een nieuwe brandweerkazerne in hun straat. Volgens hen is de komst zelfs in strijd met de regels.

Na vijftien jaar praten heeft politiek Haren in 2015 gekozen voor een nieuwe brandweerkazerne op dezelfde locatie als de huidige kazerne. Het dossier leek daarmee gesloten, maar krijgt nu alsnog een staartje.Volgens bewoners Johan de Vries en Oscar Keet van de Westerse Drift is de nieuwbouw in strijd met de geluidsnormen. 'Er zal dan meer ruimte gecreëerd moeten worden door een andere zonering op onze woningen te plaatsen. Een zonering die ook wordt gebruikt op industrieterreinen. Je krijgt dan een stuk industriegebied in het centrum van het dorp, wat betreft de geluidszonering.'Op het moment dat de brandweer uitrukt vanuit de huidige kazerne brengt dat nu ook geluidsoverlast met zich mee. Maar daar willen zowel Keet als De Vries niet de nadruk op leggen. 'Wij wisten tenslotte dat wij tegenover een kazerne een huis kochten. Maar nu er sprake is van nieuwbouw dan wordt het een ander verhaal. Er zijn simpelweg betere locaties.'Zo'n 8 jaar geleden kwamen beide heren aan de Westerse Drift wonen. Met de huidige brandweerkazerne hebben hun gezinnen geen problemen. 'Wij zijn de brandweer goed gezind, maar op nieuwbouw zitten we niet te wachten. Toen wij onze woning kochten, heeft de gemeente ook gezegd dat de kazerne op termijn zou verdwijnen.'Toen de politiek het besluit nam om nieuwbouw te realiseren aan de Westerse Drift, zouden de buurtbewoners bij het proces betrokken worden. 'Tot op de dag van vandaag hebben wij niks vernomen van de gemeente.'Als de gemeente Haren geen andere locatie aanwijst, stappen De Vries en Keet naar de rechter. 'Wij denken dat we daar ook een goede kans van slagen hebben, maar we doen het natuurlijk liever niet. Het kost veel geld en tijd.'De gemeente Haren wil niet reageren op de ontstaande ophef over de locatie van de kazerne.