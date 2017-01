Hessels Zeefbanden breidt uit in België

Hessels Zeefbanden in Heiligerlee heeft zich met de overname van het Belgische bedrijf Van den Hoven in Kuurne verder versterkt op de wereldmarkt. Het bedrijf produceert zeefbanden voor landbouwmachines.

Hessels had in Kuurne al een dochteronderneming, Agro-Belts. In totaal werken er dan zo'n 25 mensen bij de Begische vestiging. In Heiligerlee heeft Hessels 85 mensen aan het werk.Het bedrijf in Heiligerlee boert de laatste jaren goed. 'De afgelopen drie jaar was er steeds sprake van groei', zegt mede-eigenaar Jaron Hessels. 'Als de groei doorzet, worden we misschien ooit wel eens marktleider', droomt Hessels.Met de overname verwacht de producent van zeefbanden de positie in de landbouwsector te versterken. Zeefbanden worden gebruikt bij het rooien van allerlei gewassen. Het bedrijf in Heiligerlee richt zich sterk op export.