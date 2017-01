Oud papier in Wagenborgen fikt af

(Foto: Mark Heikens/112groningen.nl)

Aan de Elzen in Wagenborgen zijn zondagnacht twee ladingen oud papier afgebrand. Het oud papier lag in twee zeecontainers. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

Volgens ooggetuigen is het opgeslagen oud papier van voetbalclub Wagenborger Boys en de Petruskerk uit Wagenborg.

Door: RTV Noord Correctie melden