Brand gesticht in cel Norgerhaven (update)

(Foto: RTV Drenthe)

Een gevangene heeft afgelopen nacht brand gesticht in zijn cel in gevangenis Norgerhaven in Veenhuizen. De man ademde rook in en is daarom naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt RTV Drenthe.

De gevangene zat volgens een woordvoerder van het ministerie van Veiligheid en Justitie in een cel waarin roken is toegestaan. Hoe hij de brand heeft gesticht en wat de reden daarvoor was, wordt nog onderzocht.





Gevangenispersoneel heeft de brand geblust. De brandweer verleende assistentie. Hoe het met de gevangene gaat, is nog niet bekend.





Gevangenis Norgerhaven is sinds september 2015 in gebruik bij Noorwegen. Dat land kampt met een cellentekort. In Norgerhaven is plek voor 240 Noorse gedetineerden.

