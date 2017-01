Grunneger Power organiseert infoavonden zonnepark Vierverlaten

De Groninger energiecoöperatie Grunneger Power organiseert drie informatieavonden over het zonnepark Vierverlagen bij Hoogkerk. Daar komen bijna 8.000 panelen te liggen, die gekocht kunnen worden door inwoners van Groningen.

De informatiebijeenkomsten worden gehouden in de stad en in Hoogkerk.- 25 januari en 30 januari, om 20.00 uur in de Mediacentrale in Groningen- 6 februari om 20.00 uur in Dorpshuis HoogkerkMet de panelen kan ongeveer 2 miljoen kWh per jaar worden opgewekt. Dat is genoeg voor ongeveer 600 huishoudens. Het park moet in april klaar zijn en wordt aangelegd door Engie.