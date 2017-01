Lopend Vuur: Een dag niet klagen? Dat lukt mij niet!

Vrijdag was het Lopend Vuur: De lijst is eindeloos. We lijken een beetje een volk van klagers te zijn. In 2015 organiseerde Sandra Brandt de eerste klaagvrije maandag . Vandaag is het opnieuw Klaagvrije Maandag. Lukt het jou om een dag niet te klagen?Als je klaagt, waar klaag je dan over? We waarderen het enorm dat je meepraat! Dat kan via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter (#opnoord ).Vrijdag was het Lopend Vuur: Het komt vast goed met Trump . 69,32 procent van de Groningers (3.370 stemmen) is het daarmee oneens.

