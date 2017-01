Toch nog World Cup voor Bo van der Werff

(Foto: RTV Noord)

Schaatsster Bo van der Werff is toch aangewezen voor de World Cup in Berlijn. De Groningse komt daar in actie op de 1000 meter. De wedstrijden in Duitsland worden het komend weekend verreden.



Van der Werff dankt haar uitverkiezing aan het Word Cup klassement voor de 1000 meter, waarin ze dertigste staat.



Dai Dai Ntab komt in Berlijn in actie op de 500 meter, Marcel Bosker rijdt de 1500 en 5000 meter. Bosker staat tevens als reserve voor de ploeg die deelneemt aan het WK All round, dat begin maart in Hamar plaats vindt.



Lees ook: - Commentaar: Van der Werff blijft steken in de subtop De keuze voor Van der Wefff mag verrassend worden genoemd, omdat ze bij het NK Sprint in Heerenveen als zevende eindigde. Een ietwat teleurstellende prestatie. Op het ijs van Thialf kwam ze afgelopen weekend niet verder dan een negende en tiende plaats op de 1000 meter.

