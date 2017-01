St. Nicolaasschool in Haren blijft 'excellent'

Het is het vijfde achtereenvolgende jaar dat de St. Nicolaasschool in Haren het predicaat 'excellent' mag dragen van het ministerie van Onderwijs.

De basisschool is de enige school in de provincie Groningen die zich excellent mag noemen. Ook in het voortgezet onderwijs zijn er in Groningen verder geen scholen met het predicaat.Landelijk worden 54 scholen toegevoegd aan de lijst. Dat brengt het totaal op 184 excellente scholen en dat is een record.Scholen melden zichzelf aan voor een beoordeling om het predicaat te ontvangen. Ze krijgen dan een zelfevaluatie- en aanmeldingsformulier. Hoewel de jury niet bekend maakt welke scholen zich hebben aangemeld waren er dit jaar meer aanmeldingen dan voorheen uit onze provincie. Geen enkele aanmelding heeft het predicaat gekregen.In totaal hebben in het hele land 117 scholen geprobeerd om de titel in de wacht te slepen. Het is niet bekend hoeveel scholen uit onze provincie dat hebben gedaan is niet bekend. Wel zegt de organisatie dat de grootste belangstelling uit de Randstad komt.Een excellente school is een voorbeeld voor andere scholen en onderscheidt zich van andere goede scholen door uit te blinken op een bepaald gebied. Als school moet je aan veertien criteria voldoen, en die gaan niet alleen over Cito-scores en hoge cijfers.Het kan bijvoorbeeld gaan om een innovatief onderwijsaanbod, een bijzondere manier van omgaan met verschillen tussen leerlingen, een inspirerende manier van lesgeven of een onderscheidende manier om de maatschappelijke taak in te vullen.