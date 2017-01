Groninger scheidsrechters kampioen in de zaal

(Foto: COVS Groningen)

Het voetbalteam van Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is het afgelopen weekend in Emmeloord het Nederlands kampioen zaalvoetbal voor scheidsrechtersverenigingen geworden. Vorig jaar werd het team, dat zichzelf REF United noemt, tweede. In 2015 werden de Groninger arbiters nationaal kampioen op het veld.

Het team van coach Harold Basstra en leiders Marc van der Haak en Sam Dröge wonnen in de finale met 6-2 van de collega's uit Nijverdal.



Topscorer was Koen van der Laan. Keeper Adem Secer kreeg slechts twee doelpunten tegen. Het team bestond verder uit Sander Eisinga, Jurjen Kaper, Bart Pleiter, Mauricio Plat, Derk Hofman, Tiemen Dijk en Dogan Karacaoglan.



Het zaalvoetbaltoernooi wordt jaarlijks georganiseerd. Per district mogen de beste teams meedoen. Behalve winnen is vooral de onderlinge ontmoeting van scheidsrechters uit het hele land van belang.

Door: RTV Noord Correctie melden