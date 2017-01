'Het is altijd mijn droom geweest van gamen mijn baan te maken'

Absalom Warkor, e-speler FC Groningen (Foto: Frank Veenhof/FC Groningen)

Absalom Warkor wordt de officiële gamer van FC Groningen. Namens de club gaat hij deelnemen aan de populaire FIFA17-competitie. Een voetbalcompetitie op de PlayStation.

Contract met de FC

Zondag won Warkor de gamefinale, maandag zit hij aan tafel in het Noordlease-stadion om de contractvoorwaarden te bespreken. Hij komt als e-speler in dienst bij FC Groningen. 'Het is nog een beetje vreemd, maar het is altijd mijn droom geweest om met gamen mijn geld te verdienen', zegt Warkor.



Spelen tegen topclubs

Als FC-gamer gaat Warkor strijden tegen andere e-gamers in een speciale e-competitie. Hij voetbalt op zijn PlayStation tegen gamers van onder meer Ajax, PSV, ADO Den Haag en Vitesse. Die wedstrijden worden opgenomen in de studios van Endemol. Daarna wordt het uitgezonden door Fox.



'Ik heb van iedereen gewonnen'

Warkor heeft veel vertrouwen in die competitie. 'Ik ken al die jongens van die clubs en heb van iedereen wel een keer gewonnen. Waarschijnlijk vaker van hen, dan zij van mij. Ik ga in ieder geval keihard mijn best doen de FC te laten winnen. Dit is zo vet! Echt super leuk.'

Door: Tristan Braakman Correctie melden