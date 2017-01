Wat te doen met de kapotte spoorbrug bij Weener

In Hannover wordt vandaag overlegd over de kapotgevaren Friesenbrucke over de Eems bij Weener.

De brug die belangrijk is voor het treinverkeer van Groningen naar Bremen, werd op 3 december 2015 aangevaren door een vrachtschip . Vooral van Nederlandse zijde wordt aangedrongen op haast met het herstel. Het vervoer gebeurt nu met bussen.De Duitsers lijken wat minder spoed aan de dag te leggen dan bijvoorbeeld de Eems Dollard Regio (EDR) lief is. Directeur Karel Groen van de EDR waarschuwt voor onnodige vertragingen. 'De planning en het vergunningtraject kosten te veel tijd', aldus Groen. De reparatie zou pas in 2021 klaar zijn.In Hannover komen hoge ambtenaren van het Duitse ministerie voor Verkeer en de Deutsche Bahn bij elkaar. Ook de Meyer Werft in Papenburg schuift aan in dat overleg. De bemoeienis van de werf kan de zaak verder compliceren in de ogen van de EDR. De werf wil namelijk niet zomaar een reparatie, maar een veel ingrijpender nieuwbouw die het mogelijk maakt dat de enorme cruiseschepen makkelijker de brug passeren.De brug werd er tot de aanvaring in zijn geheel uit gehesen als er weer een cruiseschip doorheen moest. De Meyer Werft wil een beweegbare brug. Als de brug op die manier wordt aangepakt, betekent dat nog langere procedures, vreest Groen. Hij krijgt steun van de Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland und Papenburg, de Kamer van Koophandel in dat gebied.Die heeft, behalve het belang van een goede treinverbinding ook het belang voor de Meyer Werft op het oog. De Industrie- und Handelskammer komt ook een 'nieuwbouw light'- variant in aanmerking. Daarvan kan ook het spoor profiteren, want de ingrijpende operatie om telkens een heel brugdeel er uit te hijsen is dan niet meer nodig. Ook zou dan het bureaucratische traject van vijf jaar dat nu wordt voorzien, niet nóg langer duren.