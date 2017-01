Werkstraf geëist voor brokkenpiloot uit Musselkanaal

Tegen een 41-jarige man uit Musselkanaal is een werkstraf van 240 uur geëist.. Hij bestuurde in mei 2015 de auto, die met hoge snelheid tegen een boom botst langs het Twede Boerdiep. De man bleek te hebben gedronken.

De officier van justitie eiste verder een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een rijontzegging van drie jaar. De Musselkanaalster wordt zeer onvoorzichtig rijgedrag verweten.De man weet zelf niets meer van het ongeval, zei hij tegen de rechters. Hij kon zich niet voorstellen dat hij dronken en met hoge snelheid had gereden. Hij had die dag met een zwager gevist. Beiden waren nadien naar een feest in Musselkanaal gegaan. Over wat daarna gebeurde, bleef de man vaag. Hij wist ook niet meer dat hij twee passagiers in de wagen had gehad.Getuigen zagen de auto kort voor het ongeval op hoge snelheid en slingerend door het dorp rijden. Een passagier hing uit het raam. Wandelaars met honden moesten opzij springen. Een Jeep reed de berm in om een botsing te voorkomen. Met een knal kwam de wagen van de Musselkanaalster tegen een boom terecht. De bestuurder en een passagier lagen zwaar gewond in de wagen. Een derde man kroop met lichtere verwondingen uit een sloot.De officier hield er rekening mee dat de zaak onnodig lang op de plank is blijven liggen. Ook heeft de man uit Musselkanaal geen strafblad. Om die reden bleef de strafeis bij een werkstraf.Lees ook: Auto botst tegen boom; drie gewonden