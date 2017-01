Man belandt met rolstoel in het water (update)

(Foto: Romke Notenbomer/112groningen.nl)

Op de Feithsweg in Tolbert is maandagmorgen een man op een elektrische rolstoel van de weg geraakt en in een sloot beland.

'Hij zat vast in zijn stoel'

Een vrouw heeft de man uit het water gered. 'Ik zag hou hij achteruit reed en zo op de kop in het water viel. Ik heb hem uit zijn rolstoel losgemaakt want hij zat vast met gespjes om zijn voeten.'



Hulp van scholieren

De vrouw die de man uit het water redde, werd geholpen door groepje van zes à zeven scholieren. 'We hoorden een man roepen om hulp.' Toen we dichterbij kwamen zagen we dat een vrouw in het water was gesprongen om de man te redden. We zijn toen naar Stichting Zijlen gerend om dekens te halen. 112 was al gebeld', zegt de 12-jarige Niels Bron.



De hulpdiensten hebben de man gecontroleerd en naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met hem gaat.

Door: RTV Noord Correctie melden